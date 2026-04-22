Blackout e semafori spenti: traffico in tilt a Udine

Disagi per automobilisti, pedoni ed esercenti questa mattina nell’area di piazzale XXVI Luglio a Udine, dove il blackout programmato da E-distribuzione ha inciso sulla viabilità e sulle attività quotidiane e commerciali.

Lo spegnimento dei semafori ha messo in difficoltà automobilisti e pedoni, soprattutto nelle ore di punta. Sul posto, dopo le richieste di diversi cittadini, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, impegnati a dirigere manualmente il traffico e a facilitare gli attraversamenti in sicurezza.

Il blackout,previsto tra le 8.30 e le 15.30, ha avuto ripercussioni anche su residenti e attività commerciali, alle prese con interruzioni di servizio e rallentamenti.