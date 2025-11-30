  • Aiello del Friuli
Cronaca

Blessano celebra Omero Antonutti con cinque nuove insegne stradali

A 90 anni dalla nascita, la frazione di Basiliano ha omaggiato il grande attore e doppiatore con una targa e cinque segnaletiche
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Blessano ha celebrato uno dei suoi figli più illustri: Omero Antonutti. Nella frazione di Basiliano domenica scorsa sono state posizionate cinque segnaletiche stradali dedicate al grande attore e doppiatore, nel 90imo anno dalla sua nascita. Le targhe commemorative riportano il volto e il nome dell’attore.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale a lui intitolata e sostenuta dal Comune, restituisce alla comunità la memoria di un artista che ha portato il nome del paese ben oltre i suoi confini.

Nato nel 1935 proprio a Blessano, Antonutti è stato interprete di riferimento del teatro e del cinema italiano e internazionale. Indimenticabile il suo ruolo in ‘Padre padrone’ dei fratelli Taviani, Palma d’oro a Cannes, così come indimenticabili sono stati anche i suoi doppiaggi. La sua voce, profonda e riconoscibile, è stata prestata a Christopher Lee nei panni di Saruman nel Signore degli Anelli e del conte Dooku in Star Wars.

«Abbiamo reso omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella cultura e nel cuore della sua gente», ha detto il sindaco Marco Olivo. Commosse anche le parole della moglie, Graziella Moreale Antonutti: «Omero con questo cartello ci guarda da lassù. Ha amato moltissimo il suo Blessano».

