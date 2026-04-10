Blitz all’Hanna House: i carabinieri sequestrano droga

Sei macchine dei carabinieri sono giunte, questa mattina, in piazzale Cella a Udine. Si è trattato di un blitz antidroga, con tanto d’impiego delle unità cinofile e dei cani Duna e Garwin. L’attenzione dei militari, supportati dai colleghi del Nas, si sono concentrate nella residenza Hanna House, struttura che ospita minori stranieri non accompagnati. Mentre nel cortile è stato trovato un involucro contenente della cocaina, nei bagni è stata rinvenuta e sequestrata una modica quantità di hashish.