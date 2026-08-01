Blitz antidroga: arrestati due pusher con cocaina e hashish

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un continuo andirivieni di persone sospette a tutte le ore del giorno e della notte aveva spinto i residenti del quartiere tra via Pozzuolo e via Sedegliano, a Udine, a segnalare la situazione alle forze dell’ordine. La risposta della Polizia non si è fatta attendere: giovedì gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto scattare un blitz in un appartamento della zona, arrestando due cittadini pakistani di 28 e 29 anni.

I due, entrambi beneficiari di protezione internazionale ma privi di un’occupazione lecita, avevano trasformato l’abitazione in una base per lo spaccio. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto negli spazi comuni della casa 28 involucri di cocaina già pronti per essere venduti al dettaglio – per un peso complessivo di 16 grammi – e un grammo di hashish.

Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno sequestrato 250 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e due telefoni cellulari usati per gestire i contatti con i clienti.

Arrestasti in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, i due giovani sono stati condotti nel carcere di via Spalato. A seguito dell’udienza di convalida, per entrambi è stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere.