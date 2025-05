Blitz a casa di un pusher di Ronchi dei Legionari, sequestrati due etti di hashish

Un 31enne è stato arrestato in flagranza a Ronchi dei Legionari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione dei Carabinieri è scattata a seguito di indagini che avevano portato i militari dell’Arma a sospettare un anomalo viavai di persone dall’appartamento di un residente già noto alle Forze di Polizia.

La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: in casa sono stati rinvenuti circa 170 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. In particolare, il grosso dello stupefacente è stato trovato nel cassetto del comodino della camera da letto, mentre sul tavolo del soggiorno erano presenti alcuni residui di sostanza.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in seguito alla convalida dell’arresto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.