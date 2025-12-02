  • Aiello del Friuli
martedì 2 Dicembre 2025
Cronaca
Massimo riserbo su indagini che durano da diversi mesi

Blitz dei Carabinieri a Trieste, arrestati tre narcotrafficanti albanesi

L'operazione scattata nella zona di piazza Foraggi
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il blitz è durato pochissimi istanti, tre pattuglie dei Carabinieri di Trieste hanno arrestato i componenti di un gruppo di cittadini albanesi che si dedicava allo spaccio nel capoluogo giuliano. Il blitz è avvenuto lunedì pomeriggio in piazza Foraggi, tre gli uomini fermati, i testimoni hanno parlato di uno a piedi e due a bordo di una macchina di grossa cilindrata, dettagli che però verrano resi noti nei prossimi giorni.

La vasta operazione, su cui però vige ancora il massimo riserbo da parte degli inquirenti, era stata pianificata da tempo, i militari dell’arma stavano monitorando il gruppo da molti mesi con intercettazioni e appostamenti.

Chi vive nella zona parla di un’area fortemente degradata con diversi episodi di spaccio ma al contempo di una forte presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine in borghese.

