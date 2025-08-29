Blitz della polizia in Borgo Stazione, sequestrati hashish e cocaina

GUARDA IL VIDEO Borgo Stazione a setaccio. Una delle zone più calde di Udine è stata passata, ieri sera, ai raggi ics dalla polizia. Come disposto dal nuovo questore, Pasquale Antonio De Lorenzo, il dispositivo di controllo ha interessato anche i carabinieri, l’unità cinofila della guardia di finanza e la polizia locale.

Denunciata una cittadina italiana per violazione del divieto di ritorno nel comune di Udine, è stato sequestrato un panetto di hashish, del peso di un etto, nascosto tra i cespugli.

Nei giorni precedenti, tra il parco Martiri delle Foibe e viale Ungheria, i poliziotti avevano notato un uomo che confabulava con un’altra persona, scambiandosi qualcosa che aveva precedentemente raccolto da terra. L’uomo, un pakistano 31enne, senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di due pezzi di hashish per un totale di 74 grammi, 5 dosi di cocaina per un totale di 3 grammi, un bilancino di precisione e 155 euro in banconote di tagli diversi, probabile provento di precedenti cessioni.

E’ stato arrestato e condotto in carcere, anche per l’inosservanza del divieto di permanenza all’interno di una delle zone rosse cittadine. In sede di convalida dell’arresto, il gip del tribunale di Udine ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora in tutti i comuni della Regione. E’ stato quindi accompagnato al Cpr di Gradisca d’Isonzo per il successivo rimpatrio.