Blitz in hotel: smascherato compro oro abusivo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Promettevano guadagni facili e fuori mercato per l’acquisto di oro, gioielli e beni di lusso, ma era tutto illegale. I carabinieri, insieme ai militari della guardia di finanza, hanno fatto irruzione mercoledì mattina nell’hotel Continental di via Tricesimo, a Udine, interrompendo una compravendita clandestina di preziosi in cambio di denaro contante.

Il blitz è scattato in una sala al piano terra della struttura, che era stata regolarmente prenotata dagli indagati per accogliere i clienti.

L’operazione era stata pianificata nei minimi dettagli. Nei giorni scorsi, l’organizzazione aveva fatto pubblicare diversi annunci pubblicitari su alcune testate giornalistiche locali. La promessa era di quelle difficili da rifiutare: l’acquisto di oro a quotazioni nettamente superiori rispetto a quelle ufficiali di mercato, con la disponibilità a ritirare anche argenteria, orologi di marca, pellicce e oggetti d’antiquariato.

Il richiamo ha funzionato: nel corso della mattinata, decine di cittadini si sono presentati nella hall dell’albergo con borse cariche di beni di valore, pronti a concludere l’affare in contanti.

L’arrivo improvviso dei militari ha però bloccato i giochi. Sono stati identificati i promotori dell’attività: si tratta di quattro cittadini di nazionalità tedesca, rispettivamente di 31, 25, 22 e 19 anni.

Dai controlli immediati è emerso che i quattro operavano senza avere le autorizzazioni necessarie per il commercio di preziosi e non possedevano i registri obbligatori di carico e scarico dell’oro.

I quattro, pertanto, sono stati denunciati alla Procura.