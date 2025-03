Blitz nei ristoranti cinesi, scoperto un ‘esercito’ di lavoratori sfruttati

GUARDA IL SERVIZI VIDEO. Ore pagate fuori busta in contanti e dipendenti completamente in nero. E’ quanto emerso da un’operazione che la Guardia di Finanza ha effettuato in tre ristoranti cinesi attivi lungo la Pontebbana, nella Destra Tagliamento. I controlli hanno portato a scoprire un ‘esercito’ di lavoratori irregolari.

In un ristorante di recente apertura a Fiume Veneto, tre persone lavoravano pur senza alcuna assunzione. Negli altri due locali, situati lungo la trafficata Statale 13, sono stati trovati 34 lavoratori irregolari costretti a turni massacranti ben oltre le ore previste dai loro contratti, con conseguenti retribuzioni inadeguate.

Le violazioni sono state gravi e sistematiche: il ristoratore di Fiume Veneto rischia la sospensione dell’attività e una sanzione fino a 35.100 euro. Il titolare di un ristorante a Pordenone, che impiegava ben 29 lavoratori irregolari, dovrà affrontare una sanzione che potrebbe raggiungere i 174.000 euro. Infine, il ristoratore di Sacile, con “soli” quattro lavoratori irregolari, dovrà pagare una multa fino a 6.000 euro.

Questi controlli non sono un caso isolato: dall’inizio dell’anno, le fiamme gialle del Friuli Occidentale hanno scoperto 56 lavoratori in nero e 38 irregolari, più di uno al giorno. Sono stati sanzionati 45 datori di lavoro e proposte 22 sospensioni di attività. Un quadro allarmante oltre che desolante, in particolare per tutte le realtà imprenditoriali locali oneste.