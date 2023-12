Blocca un autobus sulla linea Gorizia-Grado, denunciato un uomo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sale su un autobus della linea Gorizia-Grado, gli viene richiesto il biglietto ma come risposta va su tutte le furie bloccando il mezzo per 40 minuti. Ora dovrà comparire davanti al Tribunale di Gorizia per il reato di interruzione di servizio pubblico, per il quale rischia fino ad un anno di reclusione. Protagonista un uomo che è stato denunciato dall’Azienda Provinciale Trasporti per un episodio risalente al 2022: il processo avrà luogo a maggio. La Procura ha deciso di agire dopo molteplici denunce presentate dalla società isontina, che ha scelto di portare di fronte alle autorità tutti gli episodi come questo, e nel processo si costituirà parte civile. “Non si tratta solo – denuncia Apt Gorizia – di mancanza di rispetto verso un servizio pubblico. Sempre più spesso infatti il personale viaggiante si trova di fronte – sottolinea l’azienda – a vere aggressioni e ad episodi di violenza”.