Bloccati in Madagascar, 4 friulani in attesa dell’imbarco per l’Italia

I quattro giovani friulani bloccati in Madagascar, a causa delle estese proteste antigovernative, sono finalmente pronti al rientro. Chiara Guadagnin e Thomas Cantoni, residenti a Fanna, insieme a Serena Capovilla e Matteo Lugano, residenti a Cassacco, si trovano in queste ore nell’aeroporto di Antananarivo, in attesa di imbarcarsi sul volo Air France che dovrebbe riportarli in Italia domani mattina nello scalo di Venezia.

A confermarlo a Telefriuli è Chiara, originaria di Meduno. Dopo l’assistenza della Farnesina e il ripristino dei collegamenti interni, le due coppie friulane hanno raggiunto ieri la capitale dalla piccola isola Nosy Be e si preparano ora al rientro in Italia.

La notizia del rientro imminente delle due coppie arriva dopo alcuni giorni di incertezza, segnati dalla cancellazione di voli interni e internazionali a causa delle rivolte interne che avrebbero causato almeno 22 morti. Il soggiorno dei 4 friulani nell’enorme isola africana è infatti coinciso con lo scoppio di una grave crisi politica, sedata nelle scorse ore dal presidente del Madagascar con lo scioglimento del governo. A guidare le manifestazioni di protesta il comitato “Gen Z Madagascar” che lotta per ottenere l’acqua potabile e l’energia elettrica garantita.