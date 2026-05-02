Bloccato a 2.000 metri nella neve, soccorso dall’elicottero

Una persona rimasta bloccata a causa della neve su un terreno molto ripido, a duemila metri di quota, a Barcis, sul monte Messer, è stata soccorsa e salvata dai tecnici del Soccorso Alpino e dall’elicottero del soccorso regionale.

L’escursionista è stato issato a bordo dell’elicottero con un verricello e portato a Erto, dove lo attendevano altri escursionisti.

Sempre oggi, il Soccorso Alpino ha fatto interventi per aiutare persone in difficoltà a Tarvisio, San Dorligo della Valle, Andreis e Manzano.