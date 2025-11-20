  • Aiello del Friuli
giovedì 20 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Accoltellamento dopo rissa, patteggia quasi 5 anni di reclusione
Finanziaria Fvg da 6,5 miliardi: fondi per l’alluvione tra le priorità
Raccolte fondi: 16 mila euro per il Molino Tuzzi, 64 mila...
Bloccato con 750 grammi di cocaina, è il terzo arresto in...
Giassico alluvionata, danni per centinaia di migliaia di euro
Electrolux Professional “azzera” energia e infortuni sul lavoro
Psicologi a supporto della popolazione di Cormons dopo il dramma
Case della Comunità: a Udine, Cividale e Gemona al via il...
Ladri scatenati, ripulite cinque case in poche ore
A Versa si torna a casa, Brazzano attende almeno fino a...
Bloccato con 750 grammi di cocaina, è il terzo arresto in tre giorni

In manette un dominicano residente a Udine
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima i carabinieri lo hanno trovato in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina. Poi in casa sua hanno trovato altri 250 grammi. Per questo lunedì scorso un cittadino dominicano residente a Udine è finito in manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

L’uomo, con precedenti per droga, è stato fermato dai militari in viale Venezia, vicino alla sua abitazione.

Il gip di Udine Mariarosa Persico ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.

Si tratta del terzo arresto legato alla cocaina in tre giorni in Friuli. Sabato, nel Tarvisiano la polizia aveva arrestato due albanesi con quasi un chilogrammo di stupefacente; a San Giorgio di Nogaro la Guardia di Finanza aveva fermato due persone, tra le quali un friulano, in possesso di 100 grammi.

