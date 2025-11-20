Bloccato con 750 grammi di cocaina, è il terzo arresto in tre giorni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima i carabinieri lo hanno trovato in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina. Poi in casa sua hanno trovato altri 250 grammi. Per questo lunedì scorso un cittadino dominicano residente a Udine è finito in manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

L’uomo, con precedenti per droga, è stato fermato dai militari in viale Venezia, vicino alla sua abitazione.

Il gip di Udine Mariarosa Persico ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.

Si tratta del terzo arresto legato alla cocaina in tre giorni in Friuli. Sabato, nel Tarvisiano la polizia aveva arrestato due albanesi con quasi un chilogrammo di stupefacente; a San Giorgio di Nogaro la Guardia di Finanza aveva fermato due persone, tra le quali un friulano, in possesso di 100 grammi.