Bloccato dal panico sulla Ferrata: salvato con l’elisoccorso

Attimi di paura nel pomeriggio sulla Via Ferrata della Memoria, nel comune di Erto e Casso, dove un escursionista francese di 43 anni si è trovato in forte difficoltà a tre quarti del percorso, nei pressi delle gallerie della vecchia strada. Paralizzato dal panico e debilitato dalle alte temperature delle ore centrali della giornata, l’uomo non è più riuscito a proseguire.

Immediata l’attivazione dei soccorsi. È stato l’equipaggio dell’elisoccorso ad effettuare l’intervento di recupero in parete. Calato con il verricello, un tecnico del Soccorso Alpino ha messo in sicurezza il turista, poi recuperato a bordo con il triangolo di evacuazione. Trasportato alla piazzola di Erto per una prima valutazione medica, l’escursionista è stato infine trasferito all’ospedale di Pordenone per gli accertamenti del caso.