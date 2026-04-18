Bloccato traffico di cuccioli, 19 cagnolini cercano casa

19 cuccioli di cane, sottratti ad un traffico illecito dai carabinieri, cercano una nuova casa. Si tratta di cani di varie razze pregiate, quali pastori del Caucaso, Kangal, Corsi e American Bully, che i militari della radiomobile di Latisana hanno trovato rinchiusi in sei piccole gabbie all’interno di un autocarro straniero intercettato e sottoposto a controlli giovedì scorso a Pertegada. Il loro valore, sul mercato, si aggiro sui 30mila euro.

Sono stati i carabinieri di Lignano Sabbiadoro, dove il veicolo era transitato e si era fermato, a notare movimenti sospetti. Le successive verifiche hanno consentito di trovare i cuccioli trasportati in condizioni ritenute incompatibili con le normative sul benessere animale.

E’ quindi intervenuto il personale del Centro anticrimine natura carabinieri di Udine e del Nucleo carabinieri CITES di Trieste, assieme ai veterinari dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, che hanno effettuato gli accertamenti sanitari e documentali.

Sono così emerse gravi irregolarità: i cuccioli viaggiavano con passaporti risultati falsi o incompleti e, in alcuni casi, senza microchip. Il numero di animali trasportati, inoltre, ha fatto ipotizzare il traffico illecito. Conducente e proprietario del veicolo, entrambi stranieri, sono stati denunciati per maltrattamento di animali, falsità ideologica in atto pubblico e traffico illecito di animali da compagnia.

I militari, oltre ai cani, hanno sequestrato anche 14 passaporti per animali, 12 fiale vuote di vaccino antirabbico, una siringa per l’inserimento di microchip, una gabbia metallica e sei libretti sanitari.

I cuccioli sono stati affidati alle cure dei veterinari dell’azienda sanitaria e sono pronti a trovare una nuova casa. I cittadini interessati all’affidamento devono compilare un apposito modulo disponibile sul sito di Asufc (https://asufc.sanita.fvg.it/export/sites/asufc/it/documenti/Modello_per_affidatari.pdf) e poi inviarlo all’indirizzo email [email protected].