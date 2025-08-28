Blocco H4 in Slovenia, ‘contingentare mezzi pesanti in ingresso in Fvg’

«Prendiamo atto delle soluzioni previste per affrontare i problemi conseguenti alla chiusura del tratto autostradale H4 in Slovenia, ma non sono quelle risolutive. Occorre agire sulle autorità competenti affinché si applichi il contingentamento orario del flusso dei veicoli pesanti in entrata a Fernetti, per garantire la necessaria sicurezza. Viceversa, anche un semplice tamponamento può causare il fermo del traffico. La Slovenia, per gestire l’emergenza neve, agisce già con questo modello».

Così Confartigianato Trasporti Fvg, guidata dal capocategoria Stefano Adami, commenta la situazione venutasi a creare a seguito della chiusura del tratto autostradale sloveno. «Siamo rammaricati per non essere stati invitati all’incontro in Prefettura a Trieste tenutosi per affrontare il problema – continua Adami –. Le ipotesi di soluzione prospettate – tra l’altro, l’apertura di una pista in uscita sull’A4 solo con Telepass per i mezzi pesanti e l’accelerazione per l’asfaltatura del piazzale a Fernetti con una pista dedicata ai veicoli pesanti – rappresentano azioni nel breve termine che non affrontano radicalmente la questione. La via principale resta il blocco dei mezzi al confine e il conseguente contingentamento del flusso. La situazione che si è venuta a creare l’avevamo già segnalato. Ora pretendiamo una risposta forte, per garantire la sicurezza degli autotrasportatori su quegli assi viari».