Bmw con tre giovani finisce nel canale: muore un ventenne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tragedia della strada a Gemona del Friuli. A perdere la vita ieri notte un 20enne del posto, Matteo Pittana: la Bmw serie 3 nella quale viaggiava insieme a due coetanei è finita fuori strada, oltrepassando il ponticello che c’è in via della Turbina, strada perpendicolare rispetto alla statale 13, finendo nel fiume Ledra.

Alla guida c’era un 20enne di Trasaghis. Al suo fianco era seduto un amico di Tolmezzo. Entrambi, seppure con difficoltà, sono usciti dall’auto incidentata e si sono messi in salvo.

Sul sedile posteriore c’era Matteo Pittana. Il giovane, probabilmente anche a causa delle contusioni riportate nello schianto, non è riuscito ad uscire dall’abitacolo. E’ rimasto imprigionato nella Bwm e sarebbe morto per annegamento.

Nel frattempo conducente e passeggero avrebbero chiesto aiuto ma non chiamando il numero unico per le emergenze 112.

Si sarebbero rivolti ad una terza persona – al momento il riserbo dei carabinieri è massimo – che, a sua volta, ha segnalato ai militari dell’Arma due giovani in difficoltà.

La richiesta d’intervento, quindi, non era per un incidente stradale. Infatti i carabinieri del Radiomobile di Tolmezzo insieme a quelli di Gemona si sono recati, inizialmente, in un posto diverso rispetto a quello dove l’auto era uscita di strada.

Soltanto in un secondo momento, quindi, sarebbe emerso come la Bmw serie 3 fosse finita nel Ledra e come all’interno, probabilmente, ci fosse ancora Matteo.

Così in via della Turbina sono arrivati i vigili del fuoco dal distaccamento di Gemona insieme al colleghi del Nucleo speleo alpino fluviale e l’autogru da Udine.

Quando la macchina è stata individuata, i soccorritori hanno trovato, ancora assicurato alle cinture di sicurezza posteriori, Matteo Pittana. Il giovane era ormai morto.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che sta valutando anche la posizione dei due amici.