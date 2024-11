Due minorenni che viaggiavano a bordo di un motociclo Aprilia sono rimasti feriti a seguito di una collisione avvenuta contro una Bmw, a Udine. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno a in via Conti. Tutti i coinvolti nel sinistro, in fase di accertamento da parte della Polizia locale, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Udine.