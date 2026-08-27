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Boato nella notte in Carnia, scossa di magnitudo 3.4 ad Amaro

Il sisma avvertito da Tarvisio a Cividale: nessun danno segnalato. Il sindaco Mainardis: "Diversi cittadini si sono svegliati e allarmati"
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un boato improvviso, seguito da un sussulto che ha fatto tremare letti e mobili. Così viene descritta da molti friulani la scossa di terremoto registrata nella notte in Carnia. Il sisma, di magnitudo 3.4, è stato rilevato alle 00.19 di oggi, con epicentro localizzato tre chilometri a sud-sud-ovest di Amaro. Secondo le verifiche effettuate dai tecnici del Centro di ricerche sismologiche dell’Ogs, il terremoto si è sviluppato a una profondità di 14 chilometri.

“Ero sveglia e l’ho sentita molto bene – racconta il sindaco di Amaro, Cristiana Mainardis –. Diversi concittadini si sono svegliati e allarmati, ma di fatto non è successo nulla: non ci sono stati danni e si sono subito tranquillizzati. In passato si sono verificate altre scosse, anche ravvicinate. Questa è una delle più forti tra quelle recenti”.

La scossa è stata avvertita in molte parti del Friuli, da Tarvisio a Cividale e fino a Udine. Numerose testimonianze parlano di un forte rumore, percepito in particolare nel Gemonase. Segnalazioni sono arrivate anche da Tolmezzo, Paularo, Chiusaforte, Pontebba, Buja e Tricesimo.

Il Nue 112 e la Sala operativa regionale della Protezione civile hanno ricevuto alcune richieste di informazioni, ma non sono stati registrati danni a persone o cose, come confermato anche dal Comando dei Vigili del Fuoco di Udine. Nelle 24 ore precedenti non erano stati rilevati altri terremoti nel raggio di 30 chilometri dall’epicentro.

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