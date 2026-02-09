Bocelli a Gemona per ricordare l’Orcolat: il Friuli celebra 50 anni di rinascita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà Andrea Bocelli, il 7 maggio a Gemona del Friuli, a dare voce al ricordo delle vittime del terremoto del 1976. Un concerto gratuito, aperto alla comunità, che rappresenterà il momento più atteso e simbolico delle celebrazioni per il Cinquantesimo anniversario dell’Orcolat, promosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

L’evento del tenore sarà preceduto, il 6 maggio, da una seduta solenne e straordinaria del Consiglio regionale proprio a Gemona e, il 3 maggio, dalla messa solenne presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Un trittico di appuntamenti che segnerà il cuore delle commemorazioni.

Il programma complessivo, intitolato “Storia di una rinascita. Il Friuli Venezia Giulia a 50 anni dal terremoto”, è stato presentato lunedì 9 febbraio all’auditorium della biblioteca Rizzi dell’Università di Udine, alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga, degli assessori regionali Riccardo Riccardi, Cristina Amirante e Barbara Zilli, del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, del rettore Angelo Montanari e del presidente dell’Associazione Comuni del Terremoto Roberto Revelant.

«Un anniversario importante, che va vissuto in modo responsabile, ma anche con orgoglio – ha sottolineato Bordin – ricordando le vittime e la sofferenza, ma anche la straordinaria capacità del Friuli di rialzarsi. I valori emersi dopo il sisma, altruismo, generosità e spirito di servizio, sono ancora vivi nella nostra comunità».

Nel suo intervento, il governatore Fedriga ha ricordato come «il terremoto sia una ferita profonda nella nostra storia collettiva, ma anche il momento in cui il Friuli ha mostrato il suo carattere più autentico». Da quella tragedia, ha spiegato, è nato un modello riconosciuto a livello internazionale, a partire dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, fondata su responsabilità istituzionale, volontariato e prevenzione. Non a caso la presentazione si è svolta all’Università di Udine, «figlia della ricostruzione e simbolo di uno sguardo che seppe andare oltre l’emergenza».

A delineare il percorso celebrativo è stato l’assessore alla Protezione civile Riccardo Riccardi, parlando di un “anno lungo”, iniziato già a gennaio con il tributo all’ex presidente Adriano Biasutti, e pensato per raccontare non solo la tragedia ma le scelte politiche e istituzionali che resero possibile la rinascita. «Celebrazioni che – ha detto – non resteranno confinate in regione, ma arriveranno a Roma e all’estero per raccontare il Modello Friuli».

Tra i temi centrali: la sinergia tra Stato, Regione e Comuni, la gerarchia delle priorità (“prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese”), la scelta di ricostruire “dov’era e com’era”, la nascita dell’Università e lo sviluppo di una moderna cultura della prevenzione.

Il calendario prevede anche numerosi eventi culturali e divulgativi: a luglio la convention dei Fogolârs Furlans, per ricordare la solidarietà arrivata da tutto il mondo; lo spettacolo “Orcolat 76” di Simone Cristicchi, che porterà nel mondo la storia del terremoto; concerti, spettacoli teatrali come “I Turcs tal Friûl” dal testo di Pier Paolo Pasolini, un evento musicale al parco del Rivellino di Osoppo e la riconsegna alla comunità del Castello di Colloredo di Monte Albano, con la visita all’ala Nievo.

La chiusura ufficiale delle celebrazioni coinciderà con l’intitolazione della sala ottagonale della Protezione civile regionale a Giuseppe Zamberletti, in occasione di un’esercitazione internazionale.

Il Cinquantesimo è accompagnato da un logo commemorativo realizzato da Davide Giroldo, studente del liceo artistico Galvani di Cordenons: tre segni e tre colori – il blu del Monte San Simeone, l’arancione delle macerie e il giallo della ripartenza – per raccontare una storia di dolore, orgoglio e rinascita. Un simbolo che accompagnerà tutte le attività regionali per il 2026.