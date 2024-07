Questa mattina, nella frazione di Voltois, ad Ampezzo, un boiler elettrico è andato a fuoco nel bagno di un’abitazione. In quel momento la casa era disabitata e pertanto non sono rimaste coinvolte persone. Il rogo, domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, ha causato numerosi danni al bagno, mentre il fumo ha invaso il resto dei locali. Le operazioni di spegnimento dell’incendio e di bonifica sono cominciate alle 8.20 e si sono concluse in tarda mattinata.