Bollino rosso in autostrada alla fine del Ponte di Pasqua

Transiti in aumento lungo la rete autostradale del Friuli Venezia Giulia in occasione del Ponte pasquale. L’aumento dei flussi partirà domani con l’inizio delle vacanze scolastiche, soprattutto in direzione Trieste e si arresterà solamente nel giorno di Pasqua. Le giornate più critiche, da bollino rosso, si vivranno, invece, subito dopo il Lunedì di Pasquetta. Stando alle previsioni di Autostrade Alto Adriatico, martedì pomeriggio, 2 aprile, e mercoledì mattina il traffico diventerà intenso, specialmente in direzione Venezia.

Oltre al rientro dei turisti per la ripresa delle scuole, torneranno infatti a circolare i mezzi pesanti provenienti dal Centro Est Europa. Occhi puntati in particolare sulla A4, lungo la direttrice Trieste – Venezia, dove saranno possibili code o rallentamenti in entrata alla barriera Lisert e in prossimità dei cantieri per la costruzione della terza corsia a Portogruaro.

Questo il calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti in base a disposizione del ministero dei trasporti e delle infrastrutture: venerdì 29 dalle 14,00 alle 22,00; sabato 30 dalle 09,00 alle 16,00; domenica 31 dalle 09,00 alle 22,00; lunedì 1 aprile dalle 09,00 alle 22,00; martedì 2 dalle 09,00 alle 14,00.