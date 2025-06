Nonostante il bollino rosso, oggi sulla rete autostradale del Friuli Venezia Giulia non sono stati rilevati problemi particolari. Nell’A4, il traffico è stato sostenuto in entrambe le direzioni, ma non si sono verificate code degne di nota. Per oggi erano previsti transiti superiori alle 169 mila unità con particolare intensità ai caselli che conducono al mare.