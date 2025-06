Una bomba a mano inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata trovata questa mattina nei pressi della linea ferroviaria Gemona-Sacile nel territorio del Comune di Osoppo. L’ordigno si trovava in uno spazio tra la ferrovia e un’abitazione in via Rivoli: sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno prima recuperato e poi fatto brillare il reperto bellico poco dopo in piena sicurezza in un’altra area del territorio comunale.