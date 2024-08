Altra bomba aerea della Seconda guerra in Transalpina, necessaria nuova evacuazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una nuova bomba aerea inesplosa della seconda guerra mondiale da 250 chilogrammi di peso è stata trovata oggi attorno alle 12.30 al di sotto del deposito della stazione ferroviaria della Transalpina, nel territorio comunale di Nova Gorica. Per rimuoverla sarà necessaria ancora una volta un’evacuazione: non è ancora stato reso noto quanto ampia sarà l’area di sfollamento in questo caso. Le forze dell’ordine slovene hanno delimitato una cintura di sicurezza attorno all’ordigno del raggio di 100 metri: la polizia è stata posta a sorvegliare costantemente la bomba, la cui identificazione in maniera più dettagliata è in corso da parte degli esperti. Il Comune di Nova Gorica ha reso noto che nei prossimi giorni sarà diffusa la data in cui verrà effettuata la bonifica. Si tratta di un film già visto più volte nell’ultimo anno nell’area della Transalpina: da quando sono iniziati i lavori di messa a nuovo del sito in vista di Go 2025, infatti, sono state già due le evacuazioni effettuate: la prima a luglio dello scorso anno, la seconda nel marzo scorso. In entrambi i casi la bonifica era andata a buon fine, con diverse centinaia di residenti del lato italiano del confine che avevano dovuto lasciare temporaneamente le proprie case per motivi di sicurezza.