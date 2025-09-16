  • Aiello del Friuli
martedì 16 Settembre 2025
Cronaca

Bomba d'acqua su Gemona, disagi nel Goriziano

Allagamenti nella zona di Cormons, a Gemona si è verificato uno smottamento sulla strada che porta alla frazione di Maniaglia.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta oggi su parte del Friuli. Disagi sono stati segnalati, a causa di una bomba d’acqua, nella zona di Gemona e nel Goriziano. Nel tardo pomeriggio di oggi un violento nubifragio si è abbattuto su Udine e l’hinterland, senza tuttavia causare problemi.

Ma andiamo con ordine. Disagi nella tarda mattinata di oggi nel Goriziano a causa di un intenso fronte temporalesco che ha portato forti precipitazioni per diverse ore. Il maltempo ha causato qualche locale allagamento tra il capoluogo e Cormons, dove lungo via Capriva ci è voluto diverso tempo affinché l’acqua defluisse dalla carreggiata, tanto da trasformare i campi in profonde pozzanghere.

Un monitoraggio da parte della Protezione Civile è stato effettuato sui luoghi maggiormente colpiti dalle precipitazioni, che hanno ingrossato anche i corsi d’acqua del territorio.

Nel pomeriggio, invece, una violenta perturbazione ha interessato l’area di Gemona. Una bomba d’acqua ha causato uno smottamento lungo la strada che conduce alla frazione di Maniaglia. Sulla carreggiata si sono riversati massi e ghiaia, rendendo impossibile il transito dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla polizia locale e al sindaco Roberto Revelant. La strada, grazie all’incessante lavoro dei pompieri, è stata messa in sicurezza. E’ stata quindi riaperta nel tardo pomeriggio.

