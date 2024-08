Bomba-Day, missione compiuta: disinnescato l’ordigno in Transalpina

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ partita alle 10.09 con il suono della sirena che annunciava il via alle operazioni la bonifica della bomba da 226 chilogrammi trovata giovedì nell’area della Transalpina. L’intervento di disinnesco è iniziato con qualche minuto di ritardo perché non è stato semplice spostare l’ordigno nel sito all’interno del quale è stato poi reso inoffensivo. Tutto però si è concluso per il meglio anche stavolta come nelle precedenti esperienze. La mattinata si era aperta con l’evacuazione per ragioni di sicurezza di circa 4500 persone sui due lati del confine: su quello italiano sono stati circa 1300 i goriziani sfollati, tra cui anche il sindaco Rodolfo Ziberna che da qualche mese ha preso residenza proprio nella zona rossa. Centinaia i volontari che in Italia e Slovenia hanno supportato le forze dell’ordine e i due Comuni nella logistica. A gestire alcuni tra i casi più delicati, riguardanti persone con difficoltà di deambulazione, è stata la Croce Rossa. E al termine delle operazioni alle 10.46 c’è stata grande soddisfazione da parte di entrambi i sindaci delle due città coinvolte.