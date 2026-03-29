Bomba della Seconda guerra mondiale fatta brillare ad Aviano

È stata fatta brillare questa mattina la bomba d’aereo della Seconda guerra mondiale rinvenuta lo scorso 26 febbraio all’interno dell’aeroporto militare Pagliano e Gori di Aviano. Le attività si sono svolte secondo il piano coordinato dalla Prefettura di Pordenone, con limitati disagi per la popolazione. La macchina organizzativa si è messa in moto alle 5, con la sospensione della circolazione che è scattata dalle 7:30 fino alle 8:37, con il presidio delle Forze di Polizia. Dopo le operazioni di sgombero dell’area, l’ordigno, inesploso, è stato inizialmente neutralizzato dagli artificieri del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine.

Una volta disinnescato, il residuato bellico è stato trasferito in sicurezza in una zona non urbanizzata del Comune di Roveredo in Piano, dove è avvenuto il brillamento definitivo alle 9.40.

Coinvolti numerosi enti, tra cui i Comuni di Aviano e Roveredo in Piano, Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Aeronautica Militare, Protezione civile, Sores, Atap, Edr e personale militare statunitense, che hanno garantito il regolare svolgimento dell’intervento senza emergenze.