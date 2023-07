Bomba tra Gorizia e Nova Gorica: saranno evacuate 1200 persone

670 nuclei familiari saranno evacuati domenica mattina per permettere il brillamento da parte degli artificieri sloveni della bomba da 250 kg di peso rinvenuta vicino alla stazione della Transalpina, tra Gorizia e Nova Gorica. Le operazioni coinvolgeranno un’area che dista fino a 600 metri di distanza dal luogo del ritrovamento e partiranno alle 7 e dovranno essere completate entro le 9. I circa 1200 cittadini interessati, infine, potranno rientrare nelle case solamente al termine dell’avvenuta bonifica, presumibilmente entro le 14. Per tutti coloro che dovranno lasciare le loro abitazioni e non avranno un luogo in cui andare, il Comune metterà a disposizione un punto di ricovero nella sede della Protezione civile in via San Michele 341.

Le vie da evacuare sono: Montesanto, Scaramuzza, Brigata Etna, Foscolo, Michelstaedter, Rocca, Caprin, Ciconi, Percoto, Luzzato, Paternolli, Catterini, Bernardis, San Gabriele e Merici. Per l’occasione è stato predisposto anche un numero di telefono per avere informazioni o per comunicare eventuali problemi di deambulazione, ovvero lo 0481 383206, numero a cui risponde la Polizia locale.