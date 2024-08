Bomba in Transalpina: domenica mattina evacuazione di 5 mila cittadini per la bonifica 

Saranno 5 mila i cittadini di Nova Gorica e Gorizia costretti a dover lasciare le proprie case domenica mattina per permettere lo svolgimento delle operazioni di bonifica della bomba della seconda guerra mondiale trovata nell’area della Transalpina durante i lavori di riqualificazione in vista di Go 2025. Tra gli sfollati ci sarà anche il sindaco Rodolfo Ziberna, da poco residente proprio nella zona rossa indicata dalle autorità.

Alla fine ha prevalso la linea slovena. Evacuazione della popolazione e successiva bonifica della bomba della seconda guerra mondiale rinvenuta nell’area della Transalpina, a pochi metri di distanza dal territorio italiano, si svolgeranno dunque domenica 25 agosto, come proposto sin dalle prime ore dalle autorità di Nova Gorica. C’è infatti sia l’urgenza di mettere in sicurezza prima possibile l’area, sia la necessità di non stoppare per dieci giorni i lavori di riqualificazione del sito, visto che incombe l’appuntamento con la Capitale europea della cultura.

In tutto al di qua ed al di là dell’ex confine saranno circa 5 mila gli evacuati. In Italia ad essere allontanate momentaneamente dalle proprie case in tredici vie o piazze in un raggio di 600 metri dal luogo del ritrovamento saranno tra le 1500 e le 2000 persone, tra le quali anche il sindaco Rodolfo Ziberna, da poco trasferitosi a vivere proprio in prossimità del confine.

Nessun problema infine per il Festival Mondiale del Folklore, che si farà come da programma e la cui giornata finale è proprio domenica: la concomitanza dell’evento, con tutte le difficoltà logistiche e organizzative del caso, era uno dei motivi dell’iniziale contrarietà del Comune goriziano allo svolgimento delle operazioni di disinnesco il 25 agosto. GUARDA IL VIDEO