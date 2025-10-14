Bomba inesplosa nel Porto di Trieste, maxi evacuazione sabato prossimo

Una bomba d’aereo inesplosa, risalente al Secondo Conflitto Mondiale, è stata rinvenuta il 18 settembre scorso nei pressi della Stazione Ferroviaria Porto, all’interno dell’area portuale di Trieste. L’ordigno è una “General Pourpose” (GP) da 500 libbre mod. AN-M64A1 statunitense.

Il Sindaco Roberto Dipiazza ha firmato un’Ordinanza urgente che dispone l’evacuazione e la bonifica per sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle ore 06:30, a cura degli artificieri del 3° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito.

L’ordinanza stabilisce l’evacuazione di tutti i residenti e domiciliati nell’area compresa in un raggio di 468 metri dal luogo del ritrovamento (vie come Piazza Carlo Alberto, Passeggio Sant’Andrea, Via Gessi e altre) e la sospensione di tutte le attività commerciali e industriali dell’area dove sarà interdetto il traffico pedonale e veicolare.

Per la popolazione evacuata, il Comune ha allestito un punto di accoglienza presso la Piscina Bruno Bianchi, in Largo Irneri 1, che sarà operativo a partire dalle ore 06:45 di sabato. L’intera operazione di sicurezza e bonifica è coordinata dalla Prefettura di Trieste.