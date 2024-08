Bomba in Transalpina, domenica 25 agosto l’evacuazione e la bonifica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si svolgeranno domenica 25 agosto l’evacuazione della popolazione e la successiva bonifica della bomba della seconda guerra mondiale rinvenuta nell’area della Transalpina a Nova Gorica, a pochi metri di distanza dal territorio italiano. Le operazioni inizieranno alle 7, con lo sfollamento fino alle 9 dei residenti della cosiddetta zona rossa: in Italia ad essere allontanate momentaneamente dalle proprie case saranno tra le 1500 e le 2000 persone, tra le quali anche il sindaco Rodolfo Ziberna, da poco trasferitosi a vivere proprio in prossimità del confine. Alle 10 poi gli artificieri sloveni provvederanno al disinnesco dell’ordigno bellico. Queste le decisioni prese dalle autorità al termine del vertice italo-sloveno di questa mattina in Prefettura a Gorizia.