Bombe su Gaza, al Burlo accolti due bimbi palestinesi

Il Burlo Garofolo di Trieste, attraverso il corridoio umanitario organizzato dalla Farnesina, ha accolto nella due fratellini palestinesi giunti da Gaza. Si tratta di un bimbo e una bimba di 7 e 8 anni, che sono giunti all’Istituto di ricerca infantile accompagnati dal padre. A Trieste è arrivata anche la madre dei piccoli, che nel frattempo, è stata accolta per le cure del caso all’ospedale di Cattinara.

Dopo l’arrivo in aeroporto a Verona, il nucleo familiare è stato accompagnato nel capoluogo giuliano in ambulanza grazie al coordinamento della Sores FVG. Dopo una prima visita, i piccoli sono stati ricoverati in Clinica pediatrica, in attesa di eseguire tutti gli accertamenti del caso che si sono tenuti questa mattina. Compatibilmente con la difficile situazione di provenienza, le condizioni cliniche dei minori sono apparse complessivamente buone. In situazioni più critiche, invece, la madre dei fratellini.