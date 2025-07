Bomben lascia il Dipartimento di Prevenzione:”Farò il medico tra i monti”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da direttore del Dipartimento di prevenzione di Asfo a medico di base nelle vallate pordenonesi. Dove, come nel caso di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, il medico di medicina generale manca da due anni.

Una scelta coraggiosa, quella di Lucio Bomben, da tre lustri a capo di uno dei dipartimenti più prestigiosi ma anche più difficili da gestire, all’interno dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, dettata fondamentalmente da due motivi. Che lui come sempre, senza troppi giri di parole, a Telefriuli spiega così: “La stanchezza e le difficoltà incontrate nel lavoro quotidiano, qui in Asfo. Ma anche la voglia di tornare tra la mia gente, tra la Val Meduna e la Val Tramontina. Zone carenti dove un medico di base serve. Ci sono persone, molti anziani, che necessitano di aiuto e di assistenza continua. E io, anziché andarmene tra poco in pensione, ho pensato di rimettermi in gioco”.

Il 22 luglio Bomben si recherà a Trieste per firmare il nuovo incarico. Dopodiché, espletate tutte le formalità, da metà settembre dovrebbe aprire tre ambulatori. Uno a Tramonti di Sopra, l’altro a Tramonti di Sotto e l’altro ancora a Meduno. Comincerà con mille mutuati ma, come lui ha riferito, “sto ricevendo già numerose richieste per prendere in carico pazienti da ogni dove”.

“Vorrei garantire la mia presenza nelle vallate per almeno i prossimi cinque anni”, ha sottolineato Bomben. Per appendere il camice bianco al chiodo c’è ancora tempo.