Bomba di 250kg trovata al confine tra Gorizia e Nova Gorica

Un ordigno della Seconda guerra mondiale è stato trovato ieri pomeriggio tra Gorizia e Nova Gorica. A rinvenire quella che dovrebbe essere una bomba aerea inglese di 250 kg sono stati alcuni operai impegnati in uno scavo iniziato a vicino alla stazione della Transalpina, sulla strada in direzione Salcano. Per garantire la massima sicurezza e la bonifica è scattato un protocollo transfrontaliero volto anche a ridurre i disagi per i cittadini.

Questa mattina si è svolta una riunione a Nova Gorica e nel pomeriggio ci sarà un ulteriore vertice tra le forze dell’ordine in prefettura. Da questo incontro è attesa la conferma sulla data individuata per le operazioni, ovvero domenica 23 luglio nella mattinata, tra le 10 e le 13, con le operazioni di evacuazione che inizieranno alle 7.

“La macchina comunale sta lavorando a pieno regime. Siamo nell’attesa delle ultime conferme da parte delle autorità preposte, comunque le operazioni dovrebbero svolgersi domenica mattina. Trattandosi di una bomba con innesco meccanico, non chimico, la bonifica da parte degli artificieri avrà luogo sul posto”, spiega il sindaco, Rodolfo Ziberna, informato della presenza della bomba ieri pomeriggio dal primo cittadino di Nova Gorica, Samo Turel. Per ora la zona interessata è stata interdetta, così come sono stati chiusi gli accessi alla pista ciclabile.

Per la bonifica, l’area circostante il punto in cui è stato trovato l’ordigno sarà suddivisa in tre fasce: Rossa, Gialla e Verde. Nelle prime due, rispettivamente a cento e a 400 metri dalla bomba, dovranno essere evacuate le abitazioni, mentre nella terza, a 600 metri, sarà concesso restare in casa, con il divieto però di uscire per tutta la durata dell’intervento. Le strade incluse nelle fasce Rossa e Gialla sono via Montesanto, via Brigata Etna, via Foscolo, via Michelstaedter, via Rocca, via Caprin, via Ciconi, via Percoto, via Luzzato e via Paternolli. La fascia verde include invece via Catterini, via Bernardis e via San Gabriele. Saranno ovviamente avvisate anche le attività commerciali.

“Ci stiamo organizzando per fornire le informazioni ai residenti nelle vie interessate tramite vari strumenti, ovvero volantinaggio, comunicazioni con l’Alert system e macchine della Protezione civile con autoparlante. Stiamo verificando quanti sono i soggetti anziani o con problemi di deambulazione nell’area in questione e stiamo valutando dove predisporre un punto di raccolta per coloro che dovranno lasciare le loro case. Metteremo anche a disposizione un numero telefonico comunale. Assicuro che non c’è alcun motivo di preoccupazione e invito tutti a rispettare le prescrizioni che saranno date”, continua il primo cittadino.

Foto: Immagine d’archivio dell’Esercito Italiano