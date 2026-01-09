Bonifica in arrivo per le discariche abusive di via Riccardo di Giusto

Le discariche abusive emerse negli ultimi giorni nel quartiere di via Riccardo di Giusto, di cui vi abbiamo parlato ieri nel nostro telegiornale, saranno presto rimosse. La conferma è arrivata dall’assessore comunale all’Ambiente Eleonora Meloni che ha garantito un intervento rapido per ripristinare il decoro della zona di Udine est.

«Sono due le aree interessate dall’inciviltà di alcuni cittadini – spiega Meloni –. Per quanto riguarda l’area verde, ho ricevuto la segnalazione ieri e mi sono immediatamente attivata contattando il servizio del Verde pubblico». L’assessore ha chiesto alla cooperativa che gestisce l’appalto della pulizia di intervenire quanto prima per rimuovere i cumuli di rifiuti, tra cui ingombranti e immondizie abbandonate a ridosso dei giochi per bambini. «Conto che l’operazione avvenga a strettissimo giro», assicura.

Diversa la situazione per una seconda area coinvolta, dove sono presenti rifiuti ingombranti su un terreno di proprietà Ater. «In questo caso ho contattato direttamente l’azienda – precisa Meloni – che provvederà ad attivare le proprie ditte per la rimozione, dal momento che Net non può intervenire senza autorizzazione».

«Mi metto nei panni dei cittadini e comprendo la difficoltà nell’individuare gli interlocutori competenti», conclude l’assessore, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a intervenire tempestivamente contro il degrado e l’abbandono illecito dei rifiuti.