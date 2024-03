Bonificate le 3 bombe tra Gorizia e Nova Gorica: evacuate 3400 persone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si sono concluse questa mattina, poco prima delle ore 13.00, le operazioni di disinnesco e neutralizzazione delle tre bombe d’aereo, due di 250 chilogrammi ed una di 100 chilogrammi, risalenti al Secondo conflitto mondiale e rinvenute nelle scorse settimane lungo il tracciato ferroviario nei pressi della stazione di Nova Gorica (SLO), a poche decine di metri dal confine nazionale.

L’intervento di bonifica è stato preceduto dall’evacuazione di oltre 3000 persone, 1085 dal lato italiano e circa 2000 dal lato sloveno, che si è conclusa poco dopo le ore 10.00 senza criticità alcuna.

Per il coordinamento delle operazioni si è riunito in Prefettura, a partire dalle ore 6.45, il Centro di

Coordinamento Soccorsi (CCS) , presieduto dal Prefetto Raffaele Ricciardi ed al quale hanno partecipato tutte le componenti italiane dell’articolata macchina organizzativa: il Sindaco di Gorizia, il Questore, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine,

della Polizia Locale, della Protezione Civile, dell’Associazione Radioamatori Italiani, dell’ASUGI, del 3° Reggimento Genio Guastatori e dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste.

Al termine delle operazioni il Prefetto Raffaele Ricciardi ha ringraziato i presenti per il preziosissimo lavoro svolto che ha consentito di concludere le operazioni in assoluta sicurezza: “Ritengo doveroso ringraziare – ha sottolineato – il Comune di Gorizia che ha curato le attività di

informazione e di ricovero della popolazione, le Forze dell’Ordine che hanno vigilato sull’evacuazione dell’area, le autorità sanitarie che hanno preso in carico le persone bisognose di assistenza, i Vigili del Fuoco, i militari del 3° Reggimento Genio Guastatori e gli esperti dell’Istituto

Nazionale di Geofisica Sperimentale di Trieste per il loro prezioso supporto e, non per ultimo, tutti i volontari di protezione civile, che come al solito hanno collaborato in maniera silenziosa ma efficace”.

Il Prefetto ha inoltre rinnovato il suo compiacimento per la perfetta sinergia tra istituzioni italiane e slovene, già dimostrata lo scorso luglio in occasione del disinnesco di un altro ordigno di 250 chilogrammi rinvenuto in prossimità di quelli neutralizzati oggi.

“Le operazioni oggi effettuate hanno confermato ancora una volta – ha soggiunto – l’eccellente collaborazione tra due Stati amici, ma soprattutto tra le persone, i rappresentanti delle istituzioni al di qua ed al di là del confine, che hanno lavorato insieme per risolvere un comune problema

transfrontaliero”.