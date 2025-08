Bonus energetico: attivo il bando per il 50% su infissi, cappotti e tetti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Realizzazione di un cappotto termico, l’isolamento del tetto e la sostituzione dei serramenti. Sono questi i tre filoni di spesa per l’efficientamento energetico delle abitazioni che la regione Friuli Venezia Giulia con l’assessore Cristina Amirante sostiene con due diversi bandi: uno approvato venerdì che prevede solo il rimborso e uno che arriverà entro metà agosto che consentirà di avere un anticipo per chi ha un reddito basso.

Andando con ordine, dal primo agosto, è possibile chiedere un rimborso al 50% per chi ha già effettuato questo tipo di intervento a partire dal primo gennaio 2025 e fino a un massimo di 12 mila euro per categoria e un totale di 36 mila euro ad abitazione. Al bonus regionale è possibile aggiungere quello nazionale che scende al 25% in 10 anni. La domanda è a sportello, come spiega Amirante, e i lavori potranno essere svolti anche nei prossimi anni visto che il bando sarà aperto fino al 2027. I fondi al momento sono 20 milioni ma potrebbero aumentare in base alla domanda e riguardano abitazioni private, negozi e laboratori artigianali.?Il secondo bando è in fase di definizione, potrebbero esserci elementi aggiuntivi, e riguarderà solo chi ha un isee sotto il 25 mila euro, la differenza è che l’importo finanziato sarà al 75% e potrà essere chiesto in anticipo rispetto ai lavori «questo – sottolinea Amirante – per aiutare le famiglie che hanno necessità di questi interventi ma non hanno la disponibilità economica». In questo caso sarà richiesta una fideiussione che potrà anche essere rimborsata. È prevista inoltre la detrazione del restante 12,5% in 10 anni dello stato.