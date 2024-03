Bonus psicologo al via da oggi, ma il portale non funziona

Avvio non dei migliori per il Bonus psicologo 2024 in partenza da oggi. Gli interessati possono presentare la richiesta al sussidio esclusivamente in via telematica sul portale dell’Inps dal 18 marzo al 31 maggio 2024. La sezione per le domande al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, però, non risulta ancora attiva o raggiungibile. Al link indicato per la compilazione delle richieste appare infatti la scritta ‘pagina non disponibile‘, sia tentando l’accedendo diretto al sito, evidentemente in sovraccarico, che tramite login e Id al portale Inps. Intasato anche il Contact Center.

IL BONUS Il Bonus psicologo è un contributo pensato per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia ed è stato reso strutturale innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l’erogazione in base all’ISEE del richiedente. Con un valore Isee inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario.

REQUISITI Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

A decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di: residenza in Italia; valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

DOMANDA La domanda per il 2023 potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024, tramite servizio online o Contact center. Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio. L’INPS provvede all’attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio, alla redazione delle graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei beneficiari, e ai successivi adempimenti. Il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164

LE GRADUATORIE Al termine del periodo per la presentazione delle domande, saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore Isee più basso e, a parità di valore Isee dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’Inps comunicherà sul sito la definizione delle graduatorie.

L’ESITO Sarà notificato tramite SMS e/o email ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o nella domanda. In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento sarà indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che dovrà essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista.