Bonus regionale psicologo: nel 2025 record di domande

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un sensibile aumento delle domande per una misura poi copiata a livello nazionale. La regione con l’assessore Alessia Rosolen ha fatto il punto sul bonus psicologo che consente agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di pagare 25 euro per 5 sedute con un professionista. Nel 2025 sono stati stanziati 650 mila euro per poco meno di 3 mila domande presentate e 2.500 accolte, il record dal 2022. Quasi il 50% delle domande arriva dalla provincia di Udine, il 20 da Trieste e Pordenone e il 10 da Gorizia. Sono soprattutto le femmine a fare domanda e in particolare alle superiori partendo dall’ansia per poi passare alle difficoltà scolastiche e alle relazioni familiari.