Boom della nuova galleria Bombi: oltre 30 mila ingressi sinora

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. File lunghissime con attese di diverse decine di minuti prima di poter entrare. E’ quanto hanno dovuto affrontare in tanti durante questi giorni di festività natalizie per poter entrare a visitare la nuova galleria Bombi rinnovata e digitalizzata, all’interno della quale è ospitata l’opera – visibile per un anno – “Data Tunnel” di Refik Anadol, con i suoi colori accesi che hanno conquistato il pubblico. Sono stati oltre 30 mila gli accessi dall’inaugurazione dello scorso 16 dicembre: le giornate di picco sono state quelle del primo weekend e dei giorni festivi natalizi, con oltre 6 mila ingressi quotidiani, mentre nelle giornate feriali si è comunque toccata quota mille tagliandi. L’accesso è gratuito, ma richiede prenotazione online: la Digital Art Gallery, come è stata ribattezzata la Bombi, è stata inaugurata come parte dei progetti di GO! 2025 Capitale Europea della Cultura. Ma la Dag è solo una delle tante opzioni visitabili in questo periodo di feste a Gorizia: nella vicina piazza Vittoria è gettonatissima la pista di ghiaccio con le casette natalizie, e non mancano le opportunità culturali, come le mostre “Tre Sguardi” in borgo Castello che racconta diverse vicende locali relative alla convivenza con una frontiera, e ““Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum” a Palazzo Attems, visitabile fino al prossimo 3 maggio.