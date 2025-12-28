  • Aiello del Friuli
lunedì 29 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Giovane si perde sul Monte Amariana, ritrovato dal padre a Stavo
Gorizia, la festa di Capodanno in piazza Vittoria saluta il 2025
Crisi post parto, psicologi in aiuto alle neo mamme
Ubriaco, litiga con la madre e minaccia di far esplodere la...
Cina, il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di...
Riscatto Milan, Pulisic e super Nkunku stendono il Verona
Gasperini “Raschiare il barile col Genoa, mai creduto nel mercato di...
Papa “Preghiamo per le famiglie che soffrono a causa della guerra”
Boom della nuova galleria Bombi: oltre 30 mila ingressi sinora
Auto fuori strada, si schianta contro muro: ferite due ragazze
Cronaca
File lunghissime per entrare a visitare l'opera "Data Tunnel"

Boom della nuova galleria Bombi: oltre 30 mila ingressi sinora

Gettonatissima a Gorizia anche la pista di ghiaccio in piazza Vittoria
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. File lunghissime con attese di diverse decine di minuti prima di poter entrare. E' quanto hanno dovuto affrontare in tanti durante questi giorni di festività natalizie per poter entrare a visitare la nuova galleria Bombi rinnovata e digitalizzata, all'interno della quale è ospitata l'opera – visibile per un anno – "Data Tunnel" di Refik Anadol, con i suoi colori accesi che hanno conquistato il pubblico. Sono stati oltre 30 mila gli accessi dall'inaugurazione dello scorso 16 dicembre: le giornate di picco sono state quelle del primo weekend e dei giorni festivi natalizi, con oltre 6 mila ingressi quotidiani, mentre nelle giornate feriali si è comunque toccata quota mille tagliandi. L'accesso è gratuito, ma richiede prenotazione online: la Digital Art Gallery, come è stata ribattezzata la Bombi, è stata inaugurata come parte dei progetti di GO! 2025 Capitale Europea della Cultura. Ma la Dag è solo una delle tante opzioni visitabili in questo periodo di feste a Gorizia: nella vicina piazza Vittoria è gettonatissima la pista di ghiaccio con le casette natalizie, e non mancano le opportunità culturali, come le mostre "Tre Sguardi" in borgo Castello che racconta diverse vicende locali relative alla convivenza con una frontiera, e ""Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum" a Palazzo Attems, visitabile fino al prossimo 3 maggio.

