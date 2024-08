Boom di richieste, a Udine rilasciati 17mila passaporti nel 2024

Il 2024 ha visto un aumento record nella richiesta di passaporti a Udine, con ben 17mila documenti rilasciati nei primi sei mesi dell’anno, rispetto agli 11mila dello stesso periodo nel 2023. Questo boom di richieste è stato gestito dalla Questura di Udine grazie ad un’efficace riorganizzazione interna e all’incremento del personale dedicato. La ripresa dei viaggi in periodo post-pandemico, unita alla previsione dell’obbligo del passaporto per viaggiare in Inghilterra, ha provocato un’impennata senza precedenti nelle domande di rilascio.

Per far fronte a questa crescente domanda, il Questore Alfredo D’Agostino, in linea con le direttive ministeriali, ha ampliato l’Agenda degli appuntamenti, arrivando a gestire fino a 130 richieste giornaliere. A questi numeri si aggiungono gli appuntamenti presso i Commissariati di Cividale del Friuli e Tolmezzo.

L’organizzazione migliorata ha permesso di ridurre notevolmente i tempi di attesa per la prenotazione e il rilascio dei documenti. Attualmente, è possibile prenotare un appuntamento per il giorno successivo alla richiesta e ottenere il documento entro un massimo di 15 giorni. In caso di comprovate necessità, è previsto un iter ancora più rapido.

Tuttavia, la Questura segnala un problema crescente: numerosi passaporti giacciono non ritirati presso gli uffici, nonostante siano stati emessi regolarmente. Per il ritiro, i cittadini possono recarsi presso la Questura nei giorni dedicati: lunedì mattina, martedì pomeriggio, e venerdì mattina e pomeriggio.