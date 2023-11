Boom di richieste: aumentano i posti nei nidi convenzionati di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da 114 a 150. Dal prossimo anno saliranno di 36 unità i posti messi a disposizione dal Comune di Udine nei nidi convenzionati del capoluogo friulano. Un aumento del 30% varato dalla Giunta a seguito del boom di richieste al servizio registrato dal 2021 e che aveva raggiunto ben 129 domande non soddisfatte a inizio dell’anno.

“La domanda di nidi è in costante aumento e dopo la pandemia è esplosa – spiega Federico Pirone, Assessore all’Istruzione e Cultura, felice per l’accordo raggiunto per i prossimi 6 anni con le cooperative e le federazioni coinvolte. – “La denatalità – aggiunge Pirone – si combatte anche con misure concrete come queste”.

In città sono disponibili complessivamente 38 servizi per la prima infanzia. Di questi, ben 25 sono nidi, privati, convenzionati o direttamente dipendenti dal Comune. La percentuale di copertura dei servizi per la prima infanzia nel Comune di Udine è ora pari al 52% con 1.023 posti su 1.937 bambini udinesi nella fascia tra 0 a 2 anni.

Nel 2024, inoltre, aumenteranno di circa 570.000 euro i fondi messi a disposizione per il settore dei Progetti Educativi del Comune di Udine. Uno stanziamento che permetterà di allargare la platea dei posti disponibili nei centri estivi e nei servizi anche di pre e post accoglienza.