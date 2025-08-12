  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
  Bertiolo
martedì 12 Agosto 2025
Cronaca

A causa della Bora, non riescono a tornare a riva con il Sup: recuperate due ragazze

Intervento della Guardia Costiera a Barcola
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un pomeriggio di svago in mare si è trasformato in un momento di paura per due ragazze a Barcola, a causa del forte vento. Le due giovani, a bordo di una tavola da Stand Up Paddle (SUP), sono state sorprese da raffiche di Bora che le hanno spinte al largo, impedendo loro di rientrare a riva. Il tempestivo intervento della Guardia Costiera ha scongiurato il peggio, mettendo in salvo le ragazze che, pur spaventate, non hanno riportato conseguenze.

L'allarme è scattato ieri alle 17:50, quando una segnalazione è giunta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Trieste. La Capitaneria di Porto ha subito dirottato sul posto un proprio battello, che si trovava già in zona, al largo di Miramare, per le consuete attività di vigilanza estiva. Il personale militare, una volta raggiunto il natante, ha rassicurato le due ragazze, visibilmente agitate, e ha provveduto a trasportarle in sicurezza fino al vicino Porticciolo di Barcola.

