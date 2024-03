Bordin: Lignano Boat Show motore economico di rilievo per il Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Con oltre una ventina di espositori, l’edizione 2024 di Lignano Boat Show – nei weekend di sabato 16 e domenica 17 marzo, sabato 23 e domenica 24 marzo nella cornice della storica darsena Porto Vecchio di Lignano Sabbiadoro – si conferma la più grande mostra nautica della piccola imbarcazione dell’alto Adriatico e punto di riferimento per il settore, non solo in Italia ma a livello internazionale.



Il turismo nautico rappresenta un motore economico importante per il Friuli Venezia Giulia, con 21 porti turistici che accolgono imbarcazioni di varie dimensioni lungo i 131 chilometri di costa. Concetto sottolineato dal presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, durante la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di Lignano Boat Show organizzata dall’Associazione Noi operatori di Aprilia Marittima con la collaborazione della Lignano Sabbiadoro Gestioni spa.

“Siamo convinti che promuovere la nautica significhi sostenere l’economia del Friuli Venezia Giulia”, ha esordito il massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa durante l’incontro nella sede della Regione di via Sabbadini a Udine.

“Iniziative come questa arricchiscono e dimostrano la forza del Friuli Venezia Giulia nel promuovere e nel valorizzare il territorio. Se pensiamo a tutti gli eventi organizzati nella provincia di Udine capiamo perché non a caso sia la provincia italiana con la qualità di vita migliore. Le istituzioni – ha continuato Bordin – cercano di fare del proprio meglio, ma da sole possono poco: il grande merito è di chi opera ogni giorno sul territorio, delle realtà associative e di tutti i volontari che investono tempo e passione per il riconoscimento della nostra regione”.

“Il Fvg deve tanto al mare, non solo alla sua bellezza, ma anche da un punto di vista di ritorno turistico. In questo senso la nautica è un settore fondamentale con un numero importante di posti barca, su cui le istituzioni hanno investito. La scorsa legislatura ho contribuito con alcune norme a sostenere il comparto con l’obiettivo di continuare a promuovere la crescita economica e turistica. Quest’anno, grazie al lavoro dell’assessore Bini – ha ricordato Bordin – gli uffici stanno lavorando ad un testo unico”.

Il presidente ha ringraziato in particolare Susi Faggiani, presidente dell’associazione Noi operatori di Aprilia Marittima, “per il grande lavoro svolto e la capacità di proporre sempre qualcosa di nuovo e di stimolante, avvicinando in questo modo i tanti visitatori. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione di quanto sia vivace ed energica la nostra regione”.

Tra gli intervenuti, oltre all’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini e alla presidente dall’associazione promotrice dell’evento Susi Faggiani, l’assessore comunale di Lignano Massimo Brini, il sindaco di Latisana Lanfranco Sette e il presidente di Lisagest, Massimo Rodeano.