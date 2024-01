In 2 mila a bordo della Costa per fare il giro del globo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 134 giorni, da Trieste a Venezia passando per 3 oceani e 5 continenti con 52 tappe dal sud america all’isola di pasqua. È partita alle 17 la Costa Deliziosa, destinazione giro del mondo. Tanta l’emozione per i passeggeri ma non solo.

L’equipaggio è di circa 800 persone, per alcuni ospiti la crociera in giro per il mondo è un appuntamento fisso. Un viaggio di questo tipo ha un costo indicativo di 15 mila euro a persona praticamente tutto incluso ed esiste la possibilità di fare solo alcune tratte. Sono già aperte le prenotazioni anche per il prossimo giro del mondo in partenza a fine 2024.