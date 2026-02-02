Borgo Stazione, controllo in piena notte porta all’arresto di un ricercato

Un controllo in piena notte nella zona di Borgo Stazione, a Udine, ha portato a identificare nella zona di via Leopardi uno straniero ricercato con Mandato d’Arresto Europeo. A fermare il fuggitivo, un cittadino ceco di 44 anni, è stato un equipaggio della Squadra Volante.
L’uomo risultava destinatario di mandato per il reato di furto commesso a settembre 2025 nella cittadina di Plzen, nella Repubblica Ceca, dove aveva sottratto un paio di occhiali in un negozio. Il reato risultava aggravato dalla recidiva, poiché il 44enne aveva da poco scontato 12 mesi di detenzione per un furto analogo.
Dopo l’identificazione, il cittadino ceco è stato associato alla Casa Circondariale di Udine, a disposizione della Corte d’Appello di Trieste, competente per coordinare la procedura di consegna all’Autorità Giudiziaria estera.