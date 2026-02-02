  • Aiello del Friuli
lunedì 2 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Borgo Stazione, controllo in piena notte porta all'arresto di un ricercato
Ridurre l'uso di antibiotici in zootecnia: strategie e alternative dagli allevatori...
Valanga a Casera Razzo, Carlo Notari trovato sotto un metro e...
Despar Nord al fianco di AIRC con le Arance Rosse
Lavoro nel Terziario e nel Turismo: Ebiter Fvg presenta il Programma...
Agenti di commercio sotto attacco, Fnaarc: «Sono un pilastro dell'economia italiana»
Valanghe in Friuli: morto 29enne travolto a Casera Razzo
Furto in abitazione, bottino da 13mila euro
Maltrattamenti in famiglia, revocato il permesso di soggiorno
Gadget del Comune, l'opposizione: "Più immagine che sostanza"
Cronaca

Borgo Stazione, controllo in piena notte porta all'arresto di un ricercato

In carcere un 44enne ceco
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un controllo in piena notte nella zona di Borgo Stazione, a Udine, ha portato a identificare nella zona di via Leopardi uno straniero ricercato con Mandato d’Arresto Europeo. A fermare il fuggitivo, un cittadino ceco di 44 anni, è stato un equipaggio della Squadra Volante.

L’uomo risultava destinatario di mandato per il reato di furto commesso a settembre 2025 nella cittadina di Plzen, nella Repubblica Ceca, dove aveva sottratto un paio di occhiali in un negozio. Il reato risultava aggravato dalla recidiva, poiché il 44enne aveva da poco scontato 12 mesi di detenzione per un furto analogo.

Dopo l’identificazione, il cittadino ceco è stato associato alla Casa Circondariale di Udine, a disposizione della Corte d’Appello di Trieste, competente per coordinare la procedura di consegna all’Autorità Giudiziaria estera.

