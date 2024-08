Si tagliano le siepi da viale Leopardi, dalla maggioranza qualcuno grida allo scempio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Proseguono in Borgo stazione, a Udine, le operazioni iniziate ieri per la rimozione delle siepi presenti ai lati di viale Leopardi. Tempo permettendo, l’eliminazione completa delle piante e dei fiori terminerà entro due giorni. Poi si passerà al taglio degli arbusti di via Dante. Un’eradicazione del verde pubblico d’arredo che andrà a virtualmente a completare il lavoro iniziato nel 2020 dalla Giunta Fontanini nella vicina via Roma.

La decisione ha destato un po’ di clamore fra i residenti e i commercianti del quartiere, ma non ha trovato la contrarietà dell’opposizione che al momento resta ad osservare. A gridare allo scempio è invece una consigliera di maggioranza. Antonella Eloisa Gatta, presidente dell’associazione Costruire Futuro, invita la giunta a fare un passo indietro.

“Già nel 2020 – premette Gatta -, Costruire Futuro si dichiarò contraria a tale scelta e condivise ciò che venne dichiarato dall’allora opposizione (cit. “Fontanini non può pensare di mettere in campo i giardinieri per dare sicurezza ai quartieri di Udine: questa è la cifra del suo fallimento come amministratore. Siamo ormai oltre la soglia del ridicolo se un sindaco s’illude di fermare lo spaccio usando il decespugliatore, quando invece per certe situazioni incancrenite della città occorrerebbero misure di eradicazione e prevenzione ben più incisive.”). E in questi quattro anni la posizione di Costruire Futuro non è cambiata. Lo scempio che si sta perpetrando in Viale Leopardi e, leggiamo, sarà perpetrato in Via Dante ci vede oggi come allora, contrari”.

“L’impatto visivo è deprimente, l’effetto è desolante – prosegue – Il bello combatte il degrado, non l’estirpare e il desertificare. Aggiungiamo che in una zona ad alto traffico come quella, gli arbusti assorbono i fattori inquinanti in modo magistrale, con una resa estetica notevole per il paesaggio urbano”. “Questa – conclude – è una ulteriore cicatrice sulla pelle della nostra città. Non dobbiamo mortificare il nostro modo di vivere e la nostra idea di bello e di decoro urbano, in nome di una “sicurezza” che con le siepi non ha nulla a che vedere”.

Come spiegato da Palazzo D’Aronco, si tratta di un’operazione di decoro voluta per contrastare il degrado e lo spaccio presente da anni nel quartiere, richiesta, tra l’altro, anche dal Questore D’Agostino e dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una scelta drastica, sì, decisa per tentare di porre un freno alle situazioni di inciviltà che persistono nella zona nonostante la presenza costante di forze dell’ordine e di militari.