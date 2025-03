Borgo Stazione in fiore per la quarta Festa delle Magnolie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una giornata alla scoperta dei segreti di Borgo Stazione a Udine, all’ombra degli alberi in fiore. E’ la quarta edizione della nuova Festa delle Magnolie, che oggi ha animato la zona di via Roma, organizzata dall’Associazione Borgo Mondo.

Una festa articolata in più momenti e cominciata alle 12.30 con un pranzo dedicato ai sapori dell’antica Persia e con la presentazione del libro “Tirana e dintorni” di Simonetta Di Zanutto. Dopo mangiato, i partecipanti hanno potuto visitato i negozi etnici del quartiere e scoprire merci provenienti da ogni angolo di mondo.