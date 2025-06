Boscaiolo ferito in un bosco di Forni di Sopra: scappava da un masso in caduta

Un boscaiolo slovacco di 40 anni è rimasto gravemente ferito in un bosco di Forni di Sopra, a 1600 metri di quota sotto Malga Tartoi. L’uomo era impegnato in alcuni lavori di taglio, quando ha visto e sentito un masso precipitare dall’alto. Proprio per evitare il macigno, il 40enne si è gettato dietro un tronco per ripararsi. Purtroppo, nella caduta, l’uomo è finito su uno spuntone di ramo, procurandosi un forte trauma all’anca e al basso ventre.

I soccorsi sono stati complessi. A causa delle nubi basse, l’elisoccorso regionale non ha potuto raggiungere il luogo dell’incidente. A quel punto si è reso necessario l’intervento di un altro elicottero dal Veneto, che è riuscito a passare il Passo della Mauria. Sul posto sono giunti tempestivamente sei tecnici della stazione di Forni di Sopra, i sanitari dell’ambulanza e l’equipe dell’elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore. Il boscaiolo è stato stabilizzato, sottoposto a un’ecografia sul posto con strumentazione avanzata e poi verricellato a bordo dell’elicottero per essere trasportato d’urgenza a Belluno. Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono tuttora in corso.